В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Сочи, сообщают информационные агентства.

Встреча проводится в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты РФ и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.

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