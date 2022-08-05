Мнение: О жертвенных баранах

Это и не оскорбление даже по нынешним временам. Аллюзия к древней пословице. Мол, «судьба у барана такая: быть многажды стриженным, да разок зарезанным». На территории «осьмушки суши» как минимум первая её часть сбывается с неумолимой последовательностью. 1991-й, 1994-й, 1998-й, 2004-й, 2008-й, 2014-й, далее везде.

И сейчас — прямо по тому самому мему про «никогда такого не было — и вот опять» ©

Россиян «опять» лишают сбережений, средств и возможностей.

Вот метод номер раз. Россияне уже в этом году потеряли миллиарды рублей, «инвестируя» в #золото по совету государственных чиновников. Тогда, в феврале, после суровых западных санкций, российские власти десятилетиями тянувшие с отменой НДС на покупку золотых слитков физическими лицами, в одночасье «смилостивились». И даже сопроводили этот шаг целым рядом громких заявлений. «Такие вложения (в слитки драгметаллов — А.Н.) могут стать хорошей альтернативой покупке валюты», — говорил на заседании кабинета министров премьер Михаил Мишустин. А министр финансов Антон Силуанов заявлял, что на фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов.

Российские частные инвесторы, поверив советам властей и мнениям «хазиных», поставили рекорды по закупке золотых слитков. Счёт пошел на десятки тонн: только #Сбербанк отчитался о продаже драгметалла на 10,9 тонны. ВТБ продал минимум две тонны, ПСБ — одну тонну золотых слитков. В РСХБ, МКБ, Совкомбанке также отмечали «высокий спрос на золото». Но благородный металл с марта камнем падал вниз. Если 3 марта золото в «Сбере» можно было купить по 7264 руб. за грамм, то сейчас госбанк готов принять его лишь по 3193 руб. (актуально на 17:55 мск, 4 августа 2022 года). Это минус 56% от первоначальных вложений.

Причём именно слитки не очень ликвидны: даже при наличии сертификата и всех прочих документов их обратная продажа банку может занять от недели до месяца. Не говоря уже о том, что даже отпечаток пальца на золотом бруске может снизить его стоимость. Про царапины и упоминать излишне. Да, по правилам, банки котируют лишь слитки «отличного состояния», все остальные идут с дисконтом, который целиком зависит от принимающей стороны.

Впрочем, драгметаллы покупают лет на 10-15 минимум. Так что ещё не вечер.

Но он, похоже, приближается для двух самых популярных в России валют. То есть, в действие вступает и метод номер два.

Российский #Центробанк намерен ускорять девалютизацию и введёт дополнительные меры для сокращения операций банков в долларах и евро. Он планирует в частности дополнить действующую систему надбавок к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам новыми надбавками, в том числе дифференцированными с учётом эмитента валюты — недружественных государств или не относящихся к недружественным. ЦБ также оценит целесообразность установления повышенных нормативов обязательных резервов по обязательствам банков в «токсичных» валютах. «Регуляторные меры, дестимулирующие использование валют недружественных стран, могут быть применены и в отношении небанковских финансовых организаций», — добавил ЦБ.

Иными словами, «конские» комиссии за валютные остатки на банковских счетах россиян могут из экзотики стать практикой. А поскольку снять наличную валюту нельзя по причине запрета того же ЦБ, «вилка» вскоре станет совсем неприятной. Либо месяц за месяцем терять валютные сбережения, отдавая за просто так немалые комиссионные банку, либо перевести всё разом в «твёрдый» #рубль и надеяться на авось. Причём валютные переводы внутри России между кредитными организациями — ну вдруг найдётся на рынке кто-то нуждающийся в долларах/евро — уже тоже де-факто почти под полным запретом.

Ну и проверенный метод номер три уже маячит на горизонте. На мировом рынке нефть Brent ушла ниже 94 долл. за баррель. Это минимум с 22 февраля. Значит, Urals, учитывая дисконты, сейчас 65-70 долл. за баррель. Что создаёт напряжение для бюджета. Готовимся к девальвации, пусть и не с понедельника, но на горизонте месяцев? Нельзя такой сценарий исключать, даже с учётом сильно меньшей «нефтезависимости» рубля. Дальнейшее уже хорошо известно…

Понятно, в общем, кто тут жертвенный баран? А кто внятно пояснит, ради чего все эти «жертвы»?

—