 

Собянин: 95% москвичей выбирают школу рядом с домом

05.08.2022, 14:52, Разное
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“Важно, чтобы в каждой школе было качественное образование, чтобы наши дети независимо от того, в какой школе и в каком районе они живут, получали бы классное образование и имели возможность поступать в ведущие вузы нашей страны”, – сказал Собянин.

По его словам, откровенно плохих школ в столице нет. Одни образовательные учреждения лучше, другие хуже, отметил мэр.

“И сегодня 95% москвичей выбирают школу рядом со своим домом”, – уточнил градоначальник.

До конца текущего года в Москве за счет средств инвесторов построят около 40 образовательных учреждений, сообщила пресс-служба градостроительного комплекса столицы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

Девелоперы планируют сдать в эксплуатацию 24 детских сада и 10 школ, сказал он.

В прошлом году инвесторы построили 40 детских садов и школ. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 22 детсада и 17 школ.

Всего в Москве за последние 10 лет построили 136 школ и 332 детских сада. Из них 189 возвели за счет инвесторов.


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