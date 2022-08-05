 

Собянин: 95% москвичей будут жить рядом с метро в 2024 году

05.08.2022, 14:52, Разное
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“Когда мы задумались о том, чтобы 95% москвичей жили рядом с метро – станций метро в Москве стало больше в два раза”, – заявил градоначальник.

По словам Собянина, необходимо было связать районы друг с другом, чтобы у пассажиров была возможность добраться до соседнего района не за полтора часа, а за пять минут.

Большая кольцевая линия разгрузит радиальные направления метро, сказал мэр. Она придет в 26 районов, которые получат дополнительные станции рядом с домом, добавил Собянин.

В последние годы Москва вышла в мировые лидеры по темпам строительства подземки. В городе появилось 195 километров линий, открыто 100 станций, 11 электродепо.

Большая кольцевая линия – крупнейший проект московского метростроения. Ее полностью введут в эксплуатацию к началу 2023 года.

Продолжается строительство долгожданной Троицкой линии в Новую Москву. Она соединит Троицкий и Новомосковский округа с центром города. Первую очередь до Коммунарки введут в эксплуатацию в 2024 году, в 2027-м линия придет в Троицк.


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