Мнение: Передовые разработки

Минсельхоз не исключает, что в качестве контрсанкций Россия может запретить ввоз семян из ЕС и США. Там предупредили региональные власти, курирующие АПК, о необходимости увеличивать закупки посадочного материала российского производства. Эксперты надеются, что такое предупреждение, скорее, необходимо для того, чтобы побудить агробизнес закупать локальные семена, иначе запрет на импорт станет ударом не для западных производителей, а для российских аграриев.

Остался сущий пустяк — ответить на вопрос: а существуют ли в природе эти самые посадочные материалы российского производства? Безусловно, нам назовут десяток-два наименований отечественной продукции с аналогов не имеющими характеристиками, но вот достаточно ли их, чтобы обеспечить всю посевную кампанию — то здесь даже сомневаться не приходится в ответе. В конце концов нам уже показали на параде несколько «Армат» – и где они в войсках? И вообще, сколько их? Вот так же и с семенным материалом.

При этом как раз запретить — вот совершенно не вопрос. Это хоть завтра. Остальное будут решать на ходу, как и всегда. Приблизительно с тем же конечным результатом, что и с «Арматами». И прочими передовыми разработками.

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