Два сотрудника полиции и несколько человек пострадали в результате наезда внедорожника на участников парада в Нью-Мексико

Об этом пояснила в пятницу газета Albuquerque Journal.

Инцидент произошел ночью в городе Гэллап. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как автомобиль коричневого цвета едет по маршруту парада “межплеменных ассоциаций” и сбивает нескольких человек. Некоторым людям удалось вырваться из машины и убежать от нее. Водитель автомобиля был взят под стражу сотрудниками правоохранительных органов, ведется расследование.