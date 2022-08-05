 

Два сотрудника полиции и несколько человек пострадали в результате наезда внедорожника на участников парада в Нью-Мексико

05.08.2022, 14:25, Разное
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Об этом пояснила в пятницу газета Albuquerque Journal.
Инцидент произошел ночью в городе Гэллап. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как автомобиль коричневого цвета едет по маршруту парада “межплеменных ассоциаций” и сбивает нескольких человек. Некоторым людям удалось вырваться из машины и убежать от нее. Водитель автомобиля был взят под стражу сотрудниками правоохранительных органов, ведется расследование.


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