Из-за лесных пожаров в Белоярском районе Югры обнаружили превышенное количество опасных веществ

Эксперты обнаружили в Белоярском чрезмерное содержание оксида азота и угарного газа. С 29 июля на территории всего региона был введен особый противопожарный режим.

2 августа в лесах объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Большинство жителей Югры жалуются на вонь и смог от лесных пожаров. Нягань стала первым местом, где были обнаружены опасные вещества. По данным Единой дежурной диспетчерской службы Белоярского района, в Белоярском районе нет признаков лесных пожаров.

Однако дым можно наблюдать вокруг населенных пунктов. <…> Загрязнение атмосферы, вызванное сжиганием продуктов в Белоярском, было измерено. Однако дым в населенных пунктах очевиден. Около 11 000 человек в настоящее время борются с пожарами в Югре. Задействовано 15 самолетов и семь вертолетов, включая водометы. Пожары начались из-за грозы. Власти Югры заявляют, что с начала опасного пожароопасного сезона было обнаружено более 261 лесного пожара на площади 292 000 га.