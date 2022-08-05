 

Посла по делам ЛГБТ-сообщества решили назначить во Франции

05.08.2022, 14:17, Новости дня
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Во Франции создадут должность посла по делам ЛГБТ-сообщества, которого назначат до конца 2022 года, сообщила премьер-министр Франции Элизабет Борн, передает телеканал BFMTV.

Борн в ходе визита в центр поддержи ЛГБТ в Орлеане сообщила, что будет создан «фонд в размере 3 миллионов евро для строительства новых центров поддержи сообществ ЛГБТ+» в дополнение к 35 уже имеющимся подобным учреждениям, передает РИА «Новости».

Визит премьер-министра приурочен к 40-летней годовщине законодательного запрета на дискриминацию гомосексуалистов во Франции.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Европа превращает обычных людей в геев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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