Директора Института ТПМ СО РАН Шиплюка арестовали по делу о госизмене

Руководителя Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка арестовали по делу о государственной измене, сообщил научный руководитель института Василий Фомин.

«В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали. Ему вменяют то же, что и [ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию] Маслову. Госизмена», – сказал Фомин в беседе с ТАСС.

Он добавил, что Шиплюка перевезли в московский следственный изолятор «Лефортово».

В начале июля главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова арестовали по подозрению в государственной измене. По данным источника, Маслова подозревают в предоставлении данных, являющихся государственной тайной.

До этого суд Новосибирска арестовал заведующего лабораторией Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера. Его также обвинили в госизмене.

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