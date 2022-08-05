 

Директора Института ТПМ СО РАН Шиплюка арестовали по делу о госизмене

05.08.2022, 14:17, Новости дня
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Руководителя Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка арестовали по делу о государственной измене, сообщил научный руководитель института Василий Фомин.

«В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали. Ему вменяют то же, что и [ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию] Маслову. Госизмена», – сказал Фомин в беседе с ТАСС.

Он добавил, что Шиплюка перевезли в московский следственный изолятор «Лефортово».

В начале июля главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова арестовали по подозрению в государственной измене. По данным источника, Маслова подозревают в предоставлении данных, являющихся государственной тайной.

До этого суд Новосибирска арестовал заведующего лабораторией Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера. Его также обвинили в госизмене.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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