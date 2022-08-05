Мастер-план Мариуполя разработали по опыту проектирования Ростова и Таганрога

Концепция мастер-плана развития Мариуполя разработана с учетом нормативов градостроительного проектирования схожих с ним Ростова-на-Дону и Таганрога, сообщила пресс-служба Минстроя России.

«При формировании концепции были учтены нормативы градостроительного проектирования городов, схожих с Мариуполем по физико-географическим условиям, например, таких как Ростов-на-Дону и Таганрог. Одна из главных задач мастер-плана – в полной мере удовлетворить потребность населения в объектах социальной инфраструктуры, обеспечить жителей детскими садами, школами, поликлиниками», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В Минстрое добавили, что концепция мастер-плана направлена на обеспечение комплексного устойчивого развития всей территории Мариуполя. Особое внимание уделено вопросам развития транспортной инфраструктуры, отдельно прописаны меры, направленные на сохранение исторического облика центра Мариуполя, добавили в пресс-службе.

В Минстрое добавили, что мастер-план развития города Мариуполя разработан до 2035 года.

«Целевой сценарий развития Мариуполя разработан до 2035 года. В концепции мастер-плана по годам расписано, как будет восстанавливаться город, сколько жилья, социальных, производственных и других объектов необходимо отремонтировать и построить. Восстановительные работы уже начались», – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, планируется создать новый облик города с современными многоквартирными домами и социальными объектами, построить благоустроенные комфортные набережные, парки, удобную транспортную инфраструктуру. В рамках мастер-плана будут также отработаны новые стандарты благоустройства улиц Мариуполя с организацией парковочного пространства, сообщили в министерстве.

При дальнейшей разработке мастер-плана на основе утвержденной концепции особое внимание будет уделено развитию улично-дорожной сети с формированием велосипедной инфраструктуры, а также городского общественного транспорта, добавили в ведомстве. «На первом этапе в Мариуполе предлагается восстановить существующие и построить новые трамвайные пути, заменить троллейбусные маршруты на автобусные, а в перспективе весь подвижной состав – на электробусы. Для транспортного обслуживания новых застраиваемых территорий планируется ввести дополнительные автобусные линии», – говорится в сообщении.

Напомним, в конце июля Хуснуллин представил президенту Владимиру Путину план полного восстановления Мариуполя в течение трех лет. Предполагается реконструировать 90 социальных объектов, построить новый транспортно-пересадочный узел, куда войдут железнодорожный вокзал, морской порт и трамвайные линии.

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