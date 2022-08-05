 

Скандалы: Петербуржцы раскритиковали Смольный за новые автобусы без кондиционеров

05.08.2022, 13:55, Разное
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Комитет по транспорту Смольного заявил о пополнении автобусного парка новыми машинами в количестве 63 штук в срок до конца октября этого года

Под постом в социальной сети «ВКонтакте» петербуржцы не оценили заявление Комтранса. Они напомнили, что несмотря на низкопольную конструкцию автобусов, места для инвалидов, пассажиров с детьми и стариков размещены лишком высоко, что вызывает определенные неудобства. Кроме того, жители Северной столицы рассказали чиновникам о неработающих кондиционерах в транспорте, из-за чего летом ездить в нем невозможно.

Люди не понимают смысла увеличения автобусного парка и предполагают, что старые автобусы все сломались. Некоторые комментаторы поинтересовались, будут ли новые автобусы «взрываться и гореть», а также поблагодарили Комтранс за транспортную реформу, в результате чего многим пришлось пересесть на велосипеды.

Стоит отметить, что новые автобусы не только неудобны для жителей, но и не экологичны, хотя чиновники Смольного говорили об обратном.

Евгения Куликова


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