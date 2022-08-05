Мнение: Российско-турецкие переговоры в Сочи

Сегодня в Сочи пройдут переговоры Путина с "другом Реджепом".

Будут обсуждать:

1. "Зерновую сделку" и ситуацию с ее выполнением.

2. Ситуацию в Сирии (и желание Турции сделать курдам ата-та).

3. Военно-техническое сотрудничество между Турцией и РФ.

4. Ситуация с Украиной в целом.

5. Переход на рубли и лиры в взаиморасчетах.

6. Энергетическое сотрудничество.

7. И т.д – Карабах, Балканы, достройку АЭС…

В условиях экономического кризиса и падения лиры, экономические проекты с Россией крайне важны для Эрдогана, а двойственная позиция по Украине позволяет ему выступать транзитным хабом между Западом и РФ, что Россию вполне устраивает на текущем этапе перестройки своих торговых каналов. Все это и создает почву для новых политических сделок, а также оставляет определенный люфт для переговоров на тему торговли оружием, хотя Турция все еще член НАТО. На деле тут ничего нового нет – Эрдоган как был, так и остается великим оппортунистом, поэтому пока НАТО ведет против РФ гибридную войну на Украине, Эрдоган, продающий БПЛА на Украину, попутно готов обсуждать возможность покупки вооружений у России (помимо старых вбросов про "Байрактары", вчера появилась тема турецкого интереса к покупке российских самолетов-амфибий).

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