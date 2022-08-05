У пользователей, слушающих музыку по рекомендациям соцсетей, развивается абсолютный музыкальный слух

Проанализировав результаты экзаменов и вступительных испытаний в консерваториях с 2016 по 2021 год и опросив музыкантов, коллегия Минобрнауки пришла к выводу, что прослушивание музыки, подобранной алгоритмами рекомендаций, развивает совершенный музыкальный слух.

Абсолютный слух — способность в совершенстве распознавать и воспроизводить тона без эталонной ноты. К этому таланту предрасположены определённые группы людей. Практически все музыканты, получавшие наивысшие баллы на экзаменах, имели абсолютный слух и выбирали музыку по рекомендациям «ВКонтакте», а также Яндекс.Музыки, YouTube, Spotify и iTunes.

Эксперты Минобрнауки по инклюзивному образованию рекомендуют молодым пользователям соцсетей и приложений, слушающим предлагаемый ими контент, попытаться сдать экзамены в музыкальный университет. С высокой вероятностью такой абитуриент сможет поступить на бюджетное отделение и заниматься по индивидуальной программе для особо одарённых.

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