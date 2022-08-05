 

Потеряла ребенка на съемках и не стала мамой к своим 50: что случилось с актрисой Колгановой

05.08.2022, 13:31, Разное
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Татьяна Колганова прославилась после выхода сериала “Черный ворон”. К своим 50 годам артистка сыграла множество ярких ролей, построила успешную карьеру и нашла настоящую любовь. Со своим единственным мужем, Вадимом Сквирским, звезда счастлива уже 30 лет. Лишь в одном актрисе пока не улыбнулась удача: она еще не исполнила свою мечту стать матерью.

Татьяна Колганова появилась на свет в 1972 году. Будущая артистка выросла в семье, никак не связанной с искусством, тем не менее с самого детства мечтала об актерской карьере. После окончания школы Колганова стала студенткой института культуры им. Крупской, а позже поступила еще и в академию театрального искусства в Санкт-Петербурге. Татьяне приходилось учиться в двух вузах одновременно.

Творческая биография Татьяны Колгановой началась еще в студенчестве. В 1996 году актриса дебютировала на экранах, снявшись в фильме “Дни ненастья”. С тех пор артистка активно занималась кинокарьерой, однако успеха ей пришлось ждать несколько лет. В начале нулевых Колганова исполнила главную роль в сериале “Черный ворон” и покорила зрителей.

Если в карьере артистке повезло не сразу, то в личной жизни все было наоборот. Своего избранника, актера Вадима Сквирского, звезда встретила в студенческие годы. Будущие супруги вместе учились и прошли путь от дружбы до любви. В 1992 году отношения привели к свадьбе.

Колганова и Сквирский счастливы вместе уже 30 лет. Однако о личной жизни пара предпочитает не распространяться. Возможно, супруги разделяют мнение о том, что счастье любит тишину. Или же им просто не хочется делиться с посторонними своими переживаниями и сожалениями. Как известно, детей у влюбленных за много лет брака так и не появилось.

Татьяна Колганова рассказывала, что однажды ей удалось забеременеть. Однако поначалу актриса не догадывалась о своем интересном положении и продолжала интенсивно работать. К сожалению, во время съемок сериала “Линии судьбы” звезда потеряла ребенка. Пережив выкидыш, супругам так и не удалось стать родителями, хотя проблем со здоровьем у них нет. Впрочем, Татьяна утверждает, что не теряет надежды когда-нибудь стать матерью. А пока она по-прежнему активно работает и радует поклонников новыми ролями.


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