 

IT-эксперт: Цифровой контроль не допустит повторного голосования во время выборов мундепов в Москве

05.08.2022, 13:31, Разное
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В российской столице уже стартовала подготовка к осенней избирательной кампании. Муниципальных депутатов в Москве будут выбирать с 9 по 11 сентября. Отдать свой голос жители районов смогут как при посещении избирательных участков, так и прямо из дома.

В столице применят систему дистанционного электронного голосования. Будут использоваться и другие цифровые нововведения. О технологических новинках столичной избирательной кампании рассказали сами разработчики.

Так, система ДЭГ будет работать в упрощенном формате. Кроме того, организаторы составят электронный список избирателей. Проголосовать дистанционно можно будет на портале mos.ru. Для этого нужно обладать только активным избирательным правом и полной учетной записью. Предварительная регистрация больше не потребуется.

О новых аспектах цифровых выборов в Москве рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов столичного правительства Артем Костырко. Он подчеркнул, что избирательная система города движется по эволюционному пути.

“Первое видимое улучшение – теперь на электронное голосование не надо подавать заявки, все данные в рамках общей процедуры подготовки списков загружаются в электронный список и человеку приходит соответствующее уведомление”, – отметил чиновник.

Второй плюс системы, по его словам заключается в снижении нагрузки на избирательные комиссии, которым не придется перепроверять данные за счет электронного списка. Также эксперт рассказал о третьем нововведении: цифровой контроль не допустит повторного голосования.


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