 

Мнение: Приезд Эрдогана

05.08.2022, 13:25, Разное
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Эрдоган сегодня прилетает в Сочи. Тем будет несколько, но основная, как сообщают — Сирия. Что понятно: украинская тема с зерном решена, Эрдоган взял на ней максимум, можно переходить к следующим пунктам повестки.

Имея сразу много болевых точек: Сирию, Карабах, Украину, Ливию, Среднюю Азия и Афганистан, Эрдоган может предлагать Путину навыбор любую тему. Как хороший боксер, он при необходимости будет бить в голову, в корпус, крюком, прямым — собственно, все взаимоотношения между Турцией и Кремлем строятся на принципе смены ритма и направления ударов. И чем больше создается болевых точек, тем больше Путин пропускает. И деваться ему особо некуда: Турция не спешит, дожидаясь очередного ослабления партнера, после чего заходит туда, откуда вынужден уходить слабеющий Кремль.

Выбор Сирии в качестве нынешней основной темы неслучаен: Эрдоган намерен проводить операцию против курдов и смыкать занятые им северные территории Сирии в сплошную полосу контроля. А чтобы исключить неожиданности со стороны партнера, прямо сейчас возникло обострение в Карабахе, как очевидный намек, что пришло время очередной маленькой сдачи позиций.

Как политик, Эрдоган обладает гораздо более высоким классом. Даже странно, когда в России взахлеб рассказывают про какие-то глобальные планы Кремля: он сегодня проигрывает региональной державе Турции по всем параметрам. Попытки выдать себя за величину в глобальной политике на таком фоне выглядят всё менее уместными. Причем подобное положение вещей не возникло само по себе. Кремль сам загнал страну в столь плачевное и унизительное положение. Привычка ссылаться на козни врагов выглядит донельзя глупой: вы сами вначале разберитесь — то ли враги такие могучие, то ли вы сами такие бестолковые.

Источник: Эль Мюрид


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