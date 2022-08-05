 

Унiан – Зеленский потребовал от «одной из европейских стран» не задерживать помощь для Украины

05.08.2022, 13:15, Разное
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Владимир Зеленский заявил, что одна из стран Европы искусственно задерживает макрофинансовую помощь для Украины. Как передаёт «Унiан», украинский президент добавил, что это является либо преступлением, либо ошибкой. При этом Зеленский не стал называть страну, но отметил, что надеется, что это всё же ошибка и она будет исправлена.


AP

Владимир Зеленский заявил, что одна из стран Европы искусственно задерживает макрофинансовую помощь для Украины. Как передаёт «Унiан», украинский президент добавил, что это является либо преступлением, либо ошибкой.

«Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. 8 миллиардов евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это либо преступление, либо ошибка», — отметил Зеленский.

Он добавил, что «сложно сказать, что из этого хуже в таких условиях полномасштабной войны».

«Какая европейская страна сейчас тормозит это, называть не хочу. Будем верить, что это всё же ошибка и что она будет исправлена», — добавил украинский президент.


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