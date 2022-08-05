С начала года в Ярославской области выдано более 12,5 тысяч электронных подписей УЦ ФНС России

С начала 2022 года обязанность по выпуску квалифицированной электронной подписи (КЭП) возложена на Федеральную налоговую службу. За прошедшие 7 месяцев в Ярославской области Удостоверяющим центром ФНС России выдано более 12,5 тысяч КЭП.

Электронная подпись — это электронный документ или информация в электронном виде, подтверждающие достоверность, целостность и авторство подписываемого в электронном виде документа.

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) нужна для того, чтобы придать документу юридическую значимость, то есть статус оригинала. Такой подписью подписывают налоговую отчетность, счета-фактуры, акты, накладные и иные документы.

Юридические лица (КЭП выдается физическому лицу, действующему от имени юридического лица без доверенности), индивидуальные предприниматели и нотариусы могут получить подпись бесплатно и экстерриториально в любом налоговом органе, оказывающем услугу по выдаче КЭП. Для удобства планирования рабочего времени записаться на получение услуги «Выдача КЭП» можно через интернет-сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

УФНС России по Ярославской области напоминает, что квалифицированный сертификат электронной подписи выдается со сроком действия 15 месяцев и рекомендует налогоплательщикам заблаговременно обращаться в УЦ ФНС России с заявлением на выпуск КЭП.

Для получения КЭП необходимо иметь при себе:

• Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт);

• СНИЛС;

• Сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН);

• USB-носитель (USB-токен Type-A) для записи квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России.

При получении КЭП необходимо помнить, что передавать свою электронную подпись третьим лицам нельзя. В случае утраты носителя электронной подписи или ее компрометации необходимо оперативно обратиться удостоверяющий центр (в любой налоговый орган, оказывающий услугу по выдаче КЭП, или к Доверенному лицу УЦ ФНС России) и отозвать сертификат ЭП. Злоумышленники, используя чужую КЭП, могут от имени ее владельца подписывать документы, или, например, перерегистрировать его организацию, на неё могут оформить кредит, сделать организацию банкротом. В этом же случае существует угроза стать номинальным руководителем фирмы-однодневки и понести ответственность за её противозаконную деятельность.

Узнать подробнее об особенностях использования электронной подписи можно на странице «Как и где получить электронную подпись» сайта ФНС России.