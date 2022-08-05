Автоматическая остановка энергоблока №2 Курской АЭС была вызвана неисправностью

“Энергоблок № 2 был остановлен автоматически из-за неисправности подстанции “Южная”, – говорится в сообщении.

На атомной станции в работе находится энергоблок № 3, а энергоблок № 4 находится в плановом ремонте. Энергоблок №1 остается в работе, но выработка электроэнергии отсутствует. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения не изменился. Он соответствует нормальной работе энергоблоков и НЕ превышает естественных фоновых значений.