Локализованный лесной пожар на озере Лама, Таймыр

Сотрудники лесопожарного центра локализовали лесной пожар вблизи озера Лама на севере Красноярского края. Это подтвердили в пятницу в пресс-службе центра.

Озеро Лама, расположенное в 120 км к востоку от Норильска на плато Путорана, представляет собой крупный водоем. Это туристическая база и популярный район для жителей Норильска. Лесной пожар на таймырском озере Лама полностью задокументирован.

Тушением пожара занимаются специалисты регионального лесопожарного центра. Им помогают арендаторы лесных участков”, – заявили в пресс-службе.

Пожар начался 3 августа на побережье озера Лама. Этот участок труднодоступен, и добраться до него можно только по воде. Пожар начался из-за толстого слоя подстилки из мха сфагнума, толщина которого достигала 30 см.