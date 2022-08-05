 

Локализованный лесной пожар на озере Лама, Таймыр

05.08.2022, 13:05, Разное
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Сотрудники лесопожарного центра локализовали лесной пожар вблизи озера Лама на севере Красноярского края. Это подтвердили в пятницу в пресс-службе центра.
Озеро Лама, расположенное в 120 км к востоку от Норильска на плато Путорана, представляет собой крупный водоем. Это туристическая база и популярный район для жителей Норильска. Лесной пожар на таймырском озере Лама полностью задокументирован.

Тушением пожара занимаются специалисты регионального лесопожарного центра. Им помогают арендаторы лесных участков”, – заявили в пресс-службе.

Пожар начался 3 августа на побережье озера Лама. Этот участок труднодоступен, и добраться до него можно только по воде. Пожар начался из-за толстого слоя подстилки из мха сфагнума, толщина которого достигала 30 см.


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