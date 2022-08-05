 

Экспорт зерновой продукции из Омска в первом полугодии вырос в 10 раз

05.08.2022, 13:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Экспорт зерна вырос на 43% до 217,8 млн. тонн, а экспорт обработанного зерна увеличился почти в десять раз (с 27,3 тыс. тонн до 24,5 тыс. тонн, до 225 тыс. тонн).
По словам Николая Дрофы (министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области), омские власти делают больший упор на экспорт готовой продукции, чем сырья. Это позволяет увеличить стоимость региона. По словам Дрофы, министра сельского хозяйства и продовольствия Омска, в прошлом году регион вырос по всем направлениям экспорта.

Теперь пришло время экспортировать готовую продукцию. По словам Дрофы, этому также способствовал запрет на экспорт российской пшеницы, действовавший с 15 марта по 30 июня. Сегодня, по словам Дрофы, задача Омска – экспортировать готовую продукцию. В 2021 году здесь собрано 3 млн тонн зерновых и других зернобобовых культур, 363,4 тыс. тонн масличных. Было собрано почти 460 000 тонн овощей и картофеля.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02.22 / На Земле живут миллионы пришельцев

29.01.22 / Врач рассказал о симптоме «чугунной головы» при «Омикроне»

28.01.21 / NASA приняло «Ладу Калину», выпущенную на орбиту «Роскосмосом», за космический мусор

12.05.22 / Потеряла голову от милиционера, но так и не стала его женой: как рухнула любовь Алины Кабаевой

05.09.21 / На тропинке в лесу сидел котенок. Велосипедисты решили спасти малыша и привезли домой

07.08.20 / Политика: Госдеп открыто ищет в РФ предателей родины

16.10.21 / В Петрозаводске наблюдали в небе НЛО

19.08.20 / Суд во Флориде запретил Елене Малышевой появляться на американском телевидении после выступления танцующих яичек

30.06.20 / СерпомПо: Жалкий и Вялый

06.06.21 / Иван из Владимирской области, 3 его жены и 9 детей – история современного гарема

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика