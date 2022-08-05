Экспорт зерновой продукции из Омска в первом полугодии вырос в 10 раз

Экспорт зерна вырос на 43% до 217,8 млн. тонн, а экспорт обработанного зерна увеличился почти в десять раз (с 27,3 тыс. тонн до 24,5 тыс. тонн, до 225 тыс. тонн).

По словам Николая Дрофы (министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области), омские власти делают больший упор на экспорт готовой продукции, чем сырья. Это позволяет увеличить стоимость региона. По словам Дрофы, министра сельского хозяйства и продовольствия Омска, в прошлом году регион вырос по всем направлениям экспорта.

Теперь пришло время экспортировать готовую продукцию. По словам Дрофы, этому также способствовал запрет на экспорт российской пшеницы, действовавший с 15 марта по 30 июня. Сегодня, по словам Дрофы, задача Омска – экспортировать готовую продукцию. В 2021 году здесь собрано 3 млн тонн зерновых и других зернобобовых культур, 363,4 тыс. тонн масличных. Было собрано почти 460 000 тонн овощей и картофеля.