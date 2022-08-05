Мнение: Проблемы москвичей

Мы привыкли слышать о проблемах жителей регионов, которые едут в Москву, к московским зарплатам. Переезжать в другой город — такое себе удовольствие. Приходится оставлять за спиной друзей и родственников, знакомые с детства улицы и любимые рябины в тихом сквере через дорогу. Обесцениваются и накопления — мебель с библиотекой с собой не возьмёшь, а квадратные метры приходится переводить в московские по крайне невыгодному курсу: за трёшку в регионе можно выменять разве что маленькую студию в Москве.

Приходится спускаться сразу на пару ступенек социальной лестницы вниз. У себя в Рассолье ты был уважаемым и обеспеченным специалистом, а в Москве ты чуть ли не гастарбайтер, при этом твой уровень профессиональных навыков в столице уже никого не впечатляет.

Можно спорить, насколько это справедливо. Кто-то считает, что москвичи должны делиться. Кто-то, напротив, полагает, что любители родных рябин должны платить за возможность никуда не уезжать, в том числе и более низкой зарплатой. Однако мало кто думает о том, что миграция может идти и в обратном направлении, не только из регионов в Москву, но и из Москвы в регионы. Читатель Андрей задаёт вопрос:

В блоге вы много пишете, как заработать на квартиру. Но в Москве высокие цены. Кроме того, бывает так, что люди покупают «квартиру в тихом зеленом районе», а когда в районе возводят многоэтажные дома, то район становится уже и не тихим, и не зеленым. Ну и прочие мелкие вопросы — парковки, пробки и т.д. При стоимости квартиры в 10+ млн рублей, может быть, есть смысл вложить эти деньги, например, в свой бизнес в регионе с существенно более низкой стоимостью жилья? Или, например, вложить в образование, чтобы работать удалённо? Может быть, у кого-то из читателей был похожий выбор — вложить силы и деньги в квартиру в Москве или ближайшем пригороде, или вложить деньги и силы в организацию своего дела или удаленной работы в регионе с существенно более дешевым жильем?