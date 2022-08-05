 

Кремль спросили о судьбе Винника

05.08.2022, 12:55, Новости дня
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В Кремле следят за судьбой арестованного россиянина Александра Винника, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«За судьбой Винника следим, как за судьбами всех российских граждан. Вот все, что я могу сказать», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

Россиянин Александр Винник находится в США, из Греции он был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско, сообщили в семье Винника, уточнив, что все произошло с нарушением всех юридических процедур и было обставлено как похищение.

Напомним, в четверг Винник был освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции, куда он был отправлен под конвоем.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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