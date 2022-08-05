 

Мнение: “Азовцы горят”

05.08.2022, 12:20, Разное
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Донные отложения.
"Азовцы" горят заживо в Еленовской колонии.
Относительно вопросов, что у этих людей с головой, то это очевидные системные повреждения психики и отсутствие критического мышления, что является следствием многолетней мозгомойки.

Впрочем, у подобных перфомансов есть один важный и несомненный плюс – каждый такой ролик является наглядным доказательством необходимости проведения СВО и денацификации Украины.

Источник: Colonel Cassad


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