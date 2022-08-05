Самая дешевая “вторичка” – в Зеленограде

Вторичные квартиры в Москве за год подорожали во всех округах, кроме ЦАО. Средняя стоимость «квадрата» к концу июля составила 285,8 тыс. рублей (без учета Новой Москвы).

Самая дорогая «вторичка» предлагается в центральных районах – в среднем за 505,5 тыс. рублей за кв. м. Относительно июля прошлого года квартиры подешевели на 0,4%.

Самые доступные цены зафиксированы на вторичном рынке Зеленограда – 204,7 тыс. рублей за кв. м. Но здесь же наблюдается и максимальный годовой прирост – на 11%.

Почти на 7%, до 236,6 тыс. рублей за кв. м, подорожало вторичное жилье в ЮВАО. Остальные округа продемонстрировали рост цен в пределах 3-5%.

Если рассматривать отдельные районы Москвы, то сильнее всего за год подешевели вторичные объекты в Хамовниках – на 6%, до 682 тыс. рублей. Почти на 5% снизилась средняя цена «квадрата» в Пресненском районе и Крылатском, до 523 тыс. и 313 тыс. рублей соответственно.

Стоимость квартир на вторичном рынке все еще сильно завышена. На фоне снижения доходов покупателей такое жилье не пользуется популярностью, поэтому собственникам приходится постепенно пересматривать цены. В ближайшем будущем «вторичка» начнет дешеветь во всех округах.