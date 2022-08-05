Дети — это не маленькие взрослые: как защитить ребенка во время жары



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Ученые утверждают, что дети более восприимчивы к тепловым заболеваниям, чем взрослые, особенно когда они занимаются спортом на улице, живут в доме без кондиционера или ждут родителей в припаркованной машине.

С увеличением средней температуры воздуха растет число случаев заболеваний, связанных с жарой, и, по словам экспертов, почти половина заболевших — дети. Причины две: у детского организма больше проблем с регулированием температуры, чем у взрослых, и дети полагаются на помощь взрослых в защите от перегрева. Взрослые не только ощущают жару иначе, но иногда с трудом могут определить опасную для ребенка ситуацию или уловить ранние симптомы связанного с жарой заболевания.

«Дети — это не маленькие взрослые, — утверждает доктор Аарон Бернштейн, педиатр из Бостонской детской больницы. Заболевания, связанные с жарой, возникают, когда воздействие высоких температур и влажности, которые могут усиливаться при физическом напряжении, подавляют способность организма к самоохлаждению. Случаи варьируются от легких, таких как доброкачественная потница у младенцев, до более серьезных, когда повышается внутренняя температура тела. Это может привести к тепловому удару, который может повлечь за собой отказ органов.

Исследования показывают, что детскому организму требуется больше времени, чтобы увеличить выработку пота и иным образом акклиматизироваться в теплой среде, чем взрослому. Маленькие дети также более подвержены обезвоживанию, потому вода составляет больший процент их массы тела.

Как предупредить перегрев

У младенцев и детей младшего возраста также больше проблем с регулированием температуры тела, отчасти потому, что они часто не понимают, когда им следует пить больше воды или снять одежду. Педиатры советуют лицам, осуществляющим уход, следить за тем, сколько воды потребляют дети, и поощрять их пить до того, как они попросят об этом. Жажда указывает на то, что организм уже обезвожен.

Взрослые должны одевать детей в светлую и легкую одежду и ограничить время пребывания на улице в самые жаркие часы. Надо стараться искать способы охлаждения, например, посетить библиотеку или другие места с кондиционером, принять прохладную ванну или поплавать в бассейне.

Как понять, что ребенок перегрелся

Эксперты отмечают следующие признаки перегрева у детей: покраснение лица, утомляемость, мышечные спазмы, головную боль, головокружение, рвоту и обильное потоотделение. Без лечения такое тепловое истощение может перерасти в тепловой удар. Свяжитесь с врачом, если симптомы ухудшаются, например, если ребенок кажется дезориентированным или не может пить.

Важно действовать незамедлительно: ребенка следует вывести в затененное или прохладное место, дать прохладную жидкость и снять всю потную или тяжелую одежду. Для подростков погружение в ледяную ванну является наиболее эффективным способом охлаждения тела, а детей младшего возраста можно завернуть в холодные влажные полотенца или обрызгать теплой водой и поставить перед вентилятором.

По материалам news-medical.net