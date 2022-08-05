 

5 августа транзит российского газа через Украину составил 41,9 млн. кубометров

05.08.2022, 11:43, Разное
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По данным сайта ОГТСУ, транзит российского газа через территорию Украины 5 августа может составить около 41,9 млн кубометров в сутки. Этот уровень соответствует вчерашнему.
По состоянию на 5 августа номинаций на транзит газа из РФ через “Сохрановку” не было, а через станцию “Суджа” – около 41,9 млн. кубометров в сутки. Накануне “Газпром” сообщил, что из Украины в Европу было транзитировано 41,9 млн кубометров газа. Газпром поставляет газ в Европу транзитом через Украину с использованием газоизмерительной станции “Суджа”. Однако запросы из Европы на прокачку газа через Сохрановку были отклонены. Государственная таможенная служба Украины заявила, что транзит газа через Украину прекращается на станции Сохрановка с 11 мая.

Это связано с форс-мажорными обстоятельствами. Она также сообщила, что пограничная компрессорная станция Новопсков, Луганская область, не может быть проконтролирована. УГТСУ заявила, что заявки на транспортировку будут приниматься, а прием газа осуществляться не будет. Однако 10 мая Государственная таможенная служба Украины заявила, что с 11 мая прекращает транзит газа через Украину через станцию Сохрановка.


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