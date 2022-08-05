 

В 2022 году объем торговли между Россией и Китаем может составить $185-190 млрд

05.08.2022, 11:43, Разное
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По мнению торгового представителя РФ в Китае Алексея Дахновского, объем двусторонней торговли между Россией и Китаем к концу года может составить 185-190 млрд долларов.
Отвечая на вопросы о прогнозах, он сказал. “Это очень сложно сделать, особенно в нынешних условиях, когда есть много переменных, которые могут измениться в любую сторону”.

Торговый представитель сказал, что когда говорят о целевом показателе, то часто путают товарооборот с объемом двусторонней торговли. Торговый оборот не относится к торговле товарами. Он включает только торговлю товарами. Он также отметил, что туризм в настоящее время “полностью остановлен”.

Дахновский заявил, что, по его мнению, мы достигнем $185-190 млрд. в этом году, а в следующем году возможно и больше. Торговый представитель заявил, что “я уверен, что мы достигнем целей, поставленных нашими лидерами”, просто потому, что страны являются соседями и будут продолжать развивать двустороннюю торговлю и сотрудничество.

Китай и РФ также поставили перед собой цель достичь объема двусторонней торговли в 200 миллиардов долларов в год. Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил в июне, что двусторонняя торговля между Россией и Китаем достигнет 200 миллиардов долларов к 2022 году. Это значительное увеличение по сравнению с нынешними $146,88 млн.


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