Более 515 миллионов рублей выделил кабинет министров на развитие социальной инфраструктуры Дальнего Востока

Более полумиллиона рублей выделило правительство РФ на развитие инженерной и социальной инфраструктур в регионах Дальнего Востока. Об этом пояснила в пятницу пресс-служба кабинета министров.

В 2022 году Забайкальский край получит более 515,5 млн рублей на модернизацию и строительство социальной и инженерной инфраструктуры. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В сообщении говорится, что деньги будут взяты из резервных фондов кабинета министров. Забайкальский край направит деньги на строительство первой очереди многофункционального рекреационно-спортивного комплекса, расположенного в Укурике Хилокского района.

В Камчатском крае деньги пойдут на ремонт и строительство шести участков дорог Елизовского муниципального района. Программа “Дальневосточный гектар” облегчит транспортировку земельных участков. Финансирование Приморского края позволит провести ремонт дорог во Владивостоке. Сюда входит трасса на острове Русский и подъезд к Владивостоку по трассе, соединяющей столицу Приморского края и Хабаровск. Эти дороги являются частью государственной программы “Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа”.

Федеральный бюджет выделяет средства на поддержку развития и социализации экономически развитых регионов Дальнего Востока. Это известно как единая субсидия. Финансируется строительство и ремонт социальных инфраструктур. На территории ДВФО существует более 50 центров экономического роста. Здесь проживает 80% жителей региона, или 6,6 млн человек.