Китай решил ввести санкции против Пелоси и ее родственников из-за визита на Тайвань

Власти Китая введут санкции против спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за ее «провокационного визита» на Тайвань, говорится в опубликованном заявлении МИД КНР.

«В связи с отвратительным, провокационным поступком Пелоси китайская сторона приняла решение, согласно соответствующим законам КНР, применить санкционные меры в отношении Пелоси и ее ближайших родственников», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, Пекин заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.

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