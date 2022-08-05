 

Китай решил ввести санкции против Пелоси и ее родственников из-за визита на Тайвань

05.08.2022, 11:34, Новости дня
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Власти Китая введут санкции против спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за ее «провокационного визита» на Тайвань, говорится в опубликованном заявлении МИД КНР.

«В связи с отвратительным, провокационным поступком Пелоси китайская сторона приняла решение, согласно соответствующим законам КНР, применить санкционные меры в отношении Пелоси и ее ближайших родственников», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, Пекин заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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