Губернаторы новой волны сделали ставку на общение с жителями

Непосредственное общение с гражданами позволяет губернаторам новой волны «не отрываться от земли» и быть включенными в актуальные проблемы людей, отмечают эксперты.

В разгар летнего сезона врио глав регионов общаются с жителями регионов во время приемов граждан и рабочих поездок в муниципалитеты. Общение с людьми для них – не пункт предвыборной кампании, а часть работы, без которой невозможно эффективно управлять регионом, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов проводит личные приемы граждан и стремится оперативно решать проблемы людей. Врио сообщил, что к нему обратилась жительница Ленинской Искры Котельничского района с жалобой на постоянные перебои с водой в квартире. «Решение есть. Выделили деньги на экстренный ремонт скважины и системы водоснабжения. Но эта временная мера. До 2024 года проведем полное обновление системы водоснабжения всего поселка», – сообщил Соколов.

Нетерпимость к постановочным встречам губернатора во время поездок по региону демонстрирует врио губернатора Томской области Владимир Мазур. В своем Telegram-канале он рассказал, что получил видео о подготовке администрации одного из районов области к его визиту. «Заранее заготовленные «простые люди», с заранее написанными «наболевшими вопросами», на которые у местных властей уже есть красивые ответы», – возмутился, комментируя ситуацию, Мазур. Он сообщил, что постановки не имеют смысла по двум причинам: врио всегда работает в районах по своему сценарию и открыт к общению с людьми через разные каналы связи, включая соцсети.

Активно общается с людьми врио губернатора Рязанской области Павел Малков. В Сапожковском районе в ходе общения с жителями он выявил ключевые проблемы территории – состояние водопроводной сети, которая в сельских поселениях изношена практически на 90%, и качество дорог, в том числе на маршрутах школьных автобусов.

В Марий Эл жители Волжска во время встречи пожаловались врио главы республики Юрию Зайцеву на нехватку и плохое качество воды. «Строительство водозабора должно решить эту проблему. Работа идет полным ходом, сроки будут соблюдены», – выразил убежденность врио.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев обсуждает с жителями пятилетние комплексные планы развития городов и районов региона. Один из таких планов обсудили во время рабочей поездки врио в Переславль-Залесский. «Проблемы, которые поднимают переславцы, типичны для всего региона – дороги, тротуары, благоустройство, дефицит врачей. Важно, что обсуждение не идет в формате «все плохо, все пропало». Люди предлагают конструктивные идеи, варианты решения проблем. Все инициативы рассмотрим», – пообещал Евраев.

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров убежден, что «прием граждан – отличная возможность узнать об их проблемах из первых уст. Но не просто узнать, но и найти решение». Егоров рассказал, что во время одного из приемов к нему обратилась жительница многоквартирного дома, расположенного по улице Полынковской в Тамбове. Она подняла вопрос об установке во дворе дома детской площадки.

Встречу с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым инициировали активисты Гороховецкого района. На повестке – обсуждение и внесение предложений в планы развития региона. Авдеев рассказал жителям о приоритетных направлениях работы региональных властей и подчеркнул, что «цель работы администрации области совместно с муниципалитетами – активное развитие региона и рост благосостояния ее жителей».

Активное общение врио губернаторов с жителями регионов оценил эксперт ЭИСИ Константин Комков. «Несмотря на позитивный опыт коммуникации губернаторов новой волны с жителями регионов в социальных сетях, мы должны понимать, что цифровизация затрагивает не все слои населения. Живой контакт необходим и является действенной площадкой не только для успешной избирательной кампании, но и для мониторинга ситуации в муниципалитетах. Всегда есть процессы, которые важно увидеть своими глазами, и именно они создают объективную картину происходящего. Даже если подобные встречи проходят в негативной коннотации и обсуждаются проблемы, которые невозможно решить одномоментно, то прямой контакт все равно формирует уважительное отношение к врио у населения. Для любого высшего должностного лица важно иметь канал коммуникации, который бы позволял формировать свою точку зрения о проблемах на территории», – подчеркнул эксперт.

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