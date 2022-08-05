ВСУ понесли потери из-за подрыва на своих минах в районе Соледара

Отступающие подразделения украинских военных в районе Соледара понесли безвозвратные потери личного состава из-за подрыва на своих же минах, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Продолжаются фиксироваться факты подрыва украинской техники и личного состава на собственных минных заграждениях. В районе населенного пункта Соледар отступающие подразделения понесли безвозвратные и санитарные потери личного состава, а также лишились двух единиц автомобильной техники в связи с хаотичным минированием местности», – написал он в своем Telegram-канале.

В четверг стало известно о бегстве ВСУ из района донецких городов Соледара, Артемовска и Авдеевки. Минобороны РФ сообщило, что в результате активных наступательных действий российских войск и Народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции.

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