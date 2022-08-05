«Они разве куда-то исчезали?» – в Калмыкии и Мордовии удивились новости о возвращении валютных магазинов

Жители ряда регионов России удивлены новостью о том, что в стране вновь появятся валютные магазины, напоминающие советскую сеть «Берёзка».

Как оказалось, в некоторых отдалённых субъектах Федерации подобные учреждения никуда и не исчезали с советских лет, а в других – закрылись в 1991-м и вновь появились после дефолта 1998 года.

По данным социологов, больше всех недоумевают жители Калмыкии и Мордовии. Там спецраспределители и сети валютных госмагазинов не только исправно функционируют, но и периодически открывают новые точки – иногда даже с участием губернаторов и представителей региональных элит.

– Если в других регионах таких магазинов нет, то я им сочувствую, – говорит респондент из Ардатова. – У нас хотя бы за валюту, хотя бы по знакомству, но можно купить и технику импортную, и одежду. DVD-плееры недавно выбросили, у меня сосед чуть не подрался в очереди, но урвал себе.

– Я ботинки венгерские год назад достал через одноклассника из обкома, – вторит ему житель Элисты. – До сих пор ни царапинки, хорошие. А жена кофе Nescafe за сертификаты покупала, ещё банки от него на антресолях стоят. Не так уж и плохо мы живём, оказывается, раз у других и такой возможности нет.

Нашлись, впрочем, и те, кто недоволен тем, как работают сейчас валютные магазины. Так, 82-летняя жительница Марий Эл говорит, что порядка раньше было больше.

– В советские годы в «Берёзке» швейцар сидел, мордатый такой. Как из рентгена изучал: чьих будешь, что забыл тут… Чуть что не так, за шкирку и вон. А сейчас деньги покажи, доллары, и проходи. Любая шваль может так пройти. Вот вам и капитализм, – сетует она.

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