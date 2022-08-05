Собянин рассказал о развитии Вешняков и Перова по программе “Мой район”

Многие жители района Вешняки пользуются Таганско-Краснопресненской линией метро. После завершения строительства большого кольца подземки увеличится популярность Некрасовской линии – в поездах “фиолетовой” ветки станет свободнее, отметил Собянин.

“В следующем году откроем два диаметра наземного метро – МЦД-3 “Ленинградско-Казанский” и МЦД-4 “Киевско-Горьковский”. Жители Перово и Вешняков получат новые возможности для быстрых и удобных поездок по городу”, – рассказал мэр.

Также он напомнил о предстоящей реконструкции станции “Выхино”. Работы завершат в 2025 году. Кроме того, скоро закончится строительство Московского скоростного диаметра, объединяющего Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды.

Собянин сообщил, что за последние годы благоустроены многие знаковые территории двух районов. В 2022 году будет реконструирован стадион “Авангард” и реабилитирован лесопарк “Кусково”.

На стадионе восстановили историческую колоннаду и мозаичные панно. На поле уложили искусственный газон, сделали систему подогрева. Построено пять спортивных павильонов для единоборств, скейтбординга и командных видов спорта. Территорию между павильонами будут использовать для турниров и праздничных мероприятий.

В усадьбе “Кусково” восстановили дорожки, газоны, цветники, создали систему водопровода. В этом году проходит реабилитация лесопарка. Проект поддержали москвичи на портале “Активный гражданин”.

“Специалисты занимаются реабилитацией 7 прудов, которые обмелели и затянулись илом, а их берега покрылись зарослями камышей и сорной растительностью. Также очищают канал Большого Дворцового пруда. В парке будет высажено порядка более 8 тыс. деревьев и кустарников, разбиты десятки тысяч квадратных метров газонов и цветников”, – написал Собянин.

Для любителей активного отдыха обустроят беговые и велосипедные маршруты. Наружное освещение предполагается только на основных маршрутах и в местах отдыха, чтобы свет не влиял на жизнедеятельность животных и птиц.

Собянин сообщил, что в Вешняках приведут в порядок сквер на улице Юности. Также благоустроят жилой квартал в границах улиц Косинская, Вешняковская и Молдагуловой.

В районе Перово реконструируют бывшую промзону “Прожектор” по программе “Индустриальные кварталы”. Там построят более 500 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе жилье, офисные помещения, социальные объекты.

В рамках программы реновации новые квартиры получат более 42 тысяч жителей Перова. Строится восемь домов.

На улице Старый Гай после комплексной реконструкции открылась Детская городская поликлиника №7 филиал №1. Аналогичные работы пройдут в головном здании поликлиники и ее филиале №4.

На Кусковской улице построен комплекс зданий Московского медико-стоматологического университета. В ближайшие годы откроется новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ им. Логинова, введут в эксплуатацию скоропомощной стационарный комплекс Городской клинической больницы № 15 им. Филатова.

Ранее мэр Москвы представил планы развития района Выхино-Жулебино.