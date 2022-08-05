 

Эксперт прогнозирует рост российского импорта из Китая к концу года

05.08.2022, 10:17, Разное
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После адаптации к изменениям и приспособления к распаду цепочек поставок российский импорт в Китай может значительно вырасти в этом году. Торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский выступил в пятницу перед журналистами.
Когда репортеры попросили его рассказать об объеме двусторонней торговли в первом полугодии, Дахновский ответил, что “цифры в целом хорошие” и что это рекорд. Он заявил, что за шесть месяцев товарооборот вырос на 27,2%, и этот рост намного больше, чем в среднем по Китаю. Торговый представитель сказал, что у нас впечатляющее положительное сальдо торгового баланса с Китаем. Он отметил, что российский экспорт в Китай вырос более чем на 48%, а китайский экспорт в Россию вырос более чем на 2%.

Он заявил, что это “объективно связано с резким ростом цен на сырьевые товары: металлы, энергоносители и продовольствие, которые являются основой российского экспорта”. Дахновский сказал: “Но в целом это неплохо, потому что наш импорт в Китай, я думаю, будет иметь значительный рост после перехода в новые условия и адаптации к разрушению старых цепочек поставок”.

Торговый представитель отметил, что накопление положительного сальдо в первой и второй половине года сбалансирует нашу торговлю в конце. Например, в Туле находится завод Great Wall китайского автопроизводителя. Нам нужно заменить западных автопроизводителей на других заводах в связи с их уходом”, – сказал он.

Дахновский также отметил, что для этого нужно дождаться конца. Я считаю, что мы увидим увеличение китайской продукции. Согласно китайской статистике, мы можем увидеть новые продукты в Китае даже в течение пяти месяцев”.

Торговый представитель заявил, что “то, что раньше покупалось в других странах, теперь импортируется из Китая”.

По данным Главного таможенного управления Китая (China’s General Administration of Customs), в первом полугодии объем российско-китайской торговли вырос на 27,2%. Он достиг 80,675 млн долларов. В январе-июне объем торговли Китая с Россией вырос на 2,1% до 29,55 млрд долларов, а импорт из РФ увеличился на 48,2% до 51,125 млрд долларов. В конце 2021 года двусторонняя торговля выросла на 35,8%, достигнув 146,88 млрд долларов.


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