Россия и Камбоджа объявили о намерении укреплять связи в области обороны и торговли

Россия и Камбоджа будут расширять взаимовыгодное сотрудничество в области торговли, инвестиций, науки, технологий, обороны и безопасности.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел РФ и Камбоджи Прака Сокхона и Сергея Лаврова. 5 августа 2022 года министры иностранных дел Королевства Камбоджа и РФ провели продуктивные переговоры в Пномпене.

Россия будет продолжать и совершенствовать политический диалог и регулярные контакты между правительством, парламентами и местными властями”.

В документе, размещенном в пятницу на сайте МИД России, говорится, что они будут наращивать взаимовыгодное партнерство в области торговли, инвестиций, науки, технологий, образования, культуры и обороны, создавать благоприятные условия для компаний и организаций во всех сферах.