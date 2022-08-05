 

Россия и Камбоджа объявили о намерении укреплять связи в области обороны и торговли

05.08.2022, 10:17, Разное
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Россия и Камбоджа будут расширять взаимовыгодное сотрудничество в области торговли, инвестиций, науки, технологий, обороны и безопасности.
Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел РФ и Камбоджи Прака Сокхона и Сергея Лаврова. 5 августа 2022 года министры иностранных дел Королевства Камбоджа и РФ провели продуктивные переговоры в Пномпене.

Россия будет продолжать и совершенствовать политический диалог и регулярные контакты между правительством, парламентами и местными властями”.

В документе, размещенном в пятницу на сайте МИД России, говорится, что они будут наращивать взаимовыгодное партнерство в области торговли, инвестиций, науки, технологий, образования, культуры и обороны, создавать благоприятные условия для компаний и организаций во всех сферах.


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