Второй день подряд основные индексы в Шанхае и Шэньчжэне растут

Второй день подряд фондовые рынки материкового Китая находятся в положительной динамике.

Согласно официальным сайтам двух основных индексов, индекс Shanghai Composite вырос в пятницу на 1,9% и достиг отметки 3 227 000,26 на момент закрытия торгов. SSE 50, включающий акции 50 наиболее ликвидных и крупных компаний, зарегистрированных на бирже (“голубые фишки”), вырос на 1,21 процента, а индекс Star Market для высокотехнологичных областей подскочил на 4,18 процента. Почти все основные отраслевые индексы упали в категории “+”, за исключением энергетического, который снизился на 0,92 процента.

Сильнее всего выросли акции компаний информационных технологий и фармацевтики. В положительной зоне также проходили торги на фондовой бирже Шэньчжэня. Ключевой показатель этой торговой площадки, “Shenzhen Component”, вырос на 1,69% и достиг отметки 12 269,21. Индекс CSI300 отражал акции крупнейших компаний, котирующихся на биржах. Он вырос на 1,35% и достиг 12 269,21.

После окончания визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй ситуация на рынке начала улучшаться. Однако инвесторы будут продолжать следить за развитием событий из-за масштабных учений, которые китайские военные проводят в различных водах вокруг Тайваня.