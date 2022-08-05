ФСБ задержала сторонника «Правого сектора» за подготовку теракта в КЧР

В Карачаево-Черкесии предотвращен теракт: местный неонацист под патронажем «Правого сектора» планировал взорвать прокуратуру и военкомат и затем уехать на Украину, информирует ФСБ.

«В городе Черкесске выявлен и задержан местный житель, житель РФ 1992 года рождения, приверженец неонацистской идеологии, вынашивавший намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации «Правый сектор» (запрещена в России)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По указанию кураторов неонацист планировал провести теракт и затем уехать на Украину, полагает ФСБ.

Дома и в оборудованном тайнике у задержанного найдены две самодельные взрывчатки мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте каждая, компоненты для их изготовления, экстремистская символика, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, а также переписка с участниками «Правого сектора».

Задержанный признал вину. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту и участия в экстремистской организации.

Напомним, ФСБ предотвратила теракт в Липецкой области, который готовили трое участников диверсионно-разведывательной группы, созданной запрещенным в РФ «Правым сектором» под патронажем СБУ.

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