 

Медведь спровоцировал смертельное ДТП в Иркутской области

05.08.2022, 10:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вышедший на дорогу медведь спровоцировал ДТП неподалеку от поселка Хребтовая в Иркутской области, в аварии погиб один человек, сообщили в региональном МВД.

Накануне вечером в дежурную часть отдела МВД РФ по Нижнеилимскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на федеральной автодороге А-331 «Вилюй».

«Прибывшие на место инспекторы дорожно-патрульной службы выяснили, что около 22.30 часов в нескольких километрах от поселка Хребтовая водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» допустил наезд на медведя, выбежавшего на дорогу. От удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком «Камаз»», – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В результате случившегося 42-летний мужчина, управляющий внедорожником, от полученных травм скончался на месте происшествия. 56-летний водитель грузового авто госпитализирован. Погибшего в результате автоаварии хищника забрали сотрудники лесничества.

В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, устанавливаются причины и условия произошедшего.

Ранее на трассе в провинции Южное Саво на юго-востоке Финляндии карета скорой помощи столкнулась с медведем, который погиб на месте.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09.20 / Член партии «Новые люди» раскритиковал систему «умного голосования»

19.10.20 / В Киеве размечтались о Крыме и «Большой Украине»

29.07.20 / Европу предупредили о последствиях санкций против «Северного потока – 2»

09.02.22 / “Если глыба упадет Сергею на голову, Собянин соболезнование пришлет?” Жена Жигунова обвинила власти Москвы в коммунальном терроре

15.04.21 / Невзоров: Увидев российскую армию в деле в Украине, японцы вспомнят про Курилы, немцы улыбнутся про Кенигсберг, Молдова – про Приднестровье

24.11.21 / Посол Украины в ФРГ призвал будущую коалицию “похоронить “Северный поток – 2” на дне Балтийского моря

19.09.20 / Скончалась Рут Гинсбург, судья Верховного суда США

22.07.21 / В сентябре ожидается выход ноутбуков MacBook Pro

08.10.21 / “Не было оснований”. Венедиктова объяснила, почему Медведчука после объявления второго подозрения не задержали

01.04.22 / Кадыров дал оставшимся в Мариуполе боевикам один день на сдачу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика