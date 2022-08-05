Медведь спровоцировал смертельное ДТП в Иркутской области

Вышедший на дорогу медведь спровоцировал ДТП неподалеку от поселка Хребтовая в Иркутской области, в аварии погиб один человек, сообщили в региональном МВД.

Накануне вечером в дежурную часть отдела МВД РФ по Нижнеилимскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на федеральной автодороге А-331 «Вилюй».

«Прибывшие на место инспекторы дорожно-патрульной службы выяснили, что около 22.30 часов в нескольких километрах от поселка Хребтовая водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» допустил наезд на медведя, выбежавшего на дорогу. От удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком «Камаз»», – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В результате случившегося 42-летний мужчина, управляющий внедорожником, от полученных травм скончался на месте происшествия. 56-летний водитель грузового авто госпитализирован. Погибшего в результате автоаварии хищника забрали сотрудники лесничества.

В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, устанавливаются причины и условия произошедшего.

Ранее на трассе в провинции Южное Саво на юго-востоке Финляндии карета скорой помощи столкнулась с медведем, который погиб на месте.

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