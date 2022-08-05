Мнение: Когда Россия заблокирует YouTube?

YouTube заблокировал канал Дмитрия Пучкова, куда более известного по «позывному» Гоблин.

Google объяснил, что канал Пучкова удален «за разжигание ненависти»: «Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти».

Пучков не сильно расстроился и успокоил своих поклонников: «Запасные каналы (Rutube, «Яндекс», ВКонтакте) организованы и запущены полтора года назад. Весь контент (5 тысяч роликов) перенесены (на Rutube, «Яндекс», ВКонтакте) полтора года назад».

Но тут Пучкова поддержал Медведев. Зампред Совбеза России написал: «Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим!».

Обещание мести настораживает. Как может отомстить Медведев? Поднять на Совбезе вопрос о блокировании YouTube? А если поднимет, думаю, YouTube в России будет обречен на блокировку…

И это скверная перспектива. У меня тоже есть канал на YouTube. Но приходится заливать видео и в Rutube. Хотя количество просмотром в YouTube и Rutube не идут ни в какое сравнение.

К примеру, «Донбасский зигзаг» на YouTube набрал более 39 тыс просмотров.

А в Rutube у этого же видео просмотров – в десять раз меньше.

В общем, ждем блокировки YouTube? Или Медведев будет мстить не лоббированием блокировки YouTube, а как-то по-другому? Например, призовет объявить YouTube бойкот и игнор?

На снимке: Дмитрий "Гоблин" Пучков, фотография отсюда

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