«Наши колонисты проникнут в страны Закавказья под видом политэмигрантов и беженцев» – опубликована первая глава «Протоколов московских мудрецов»

В сети появились фотографии рукописи под заглавием «Протоколы московских мудрецов: генеральная доктрина возрождения Советского Союза».

Предположительно документ составлен в 1993 году группой отставных советских генералов и бывших членов Политбюро ЦК КПСС.

В опубликованной первой главе авторы описывают план ползучей колонизации соседних с Россией республик. «Московские мудрецы», как себя называют утратившие власть члены советской элиты, описывают план создания внутри страны ситуации, при которой оппозиционно настроенные к властям россияне будут вынуждены массово мигрировать в соседние страны. Они будут скупать там недвижимость, взвинчивать цены на аренду и продукты, распространять русский язык и русскую культуру, и другими способами ставить местное население в положение нищих и бесправных туземцев.

– Эпизод за эпизодом будут разыгрываться грандиозные по своему масштабу трагедии гибели непокорных народов, – предсказывают авторы рукописи.

Со временем вместе с «политбеженцами», которые на самом деле являются криптоколонистами СССР 2.0, в эти страны начнут проникать и представители культуры: музыканты, певцы, стендаперы, актёры и акционисты. По оценкам авторов документа, для небольшой закавказской страны достаточно, чтобы мигранты составили 15% от населения – тогда запустится процесс русификации. Спустя несколько лет референдум о вхождении в состав России становится неизбежным.

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