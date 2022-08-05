Памфилова заявила о планах Запада дискредитировать российские выборы

За рубежом идет работа, чтобы сорвать и дискредитировать большую федеральную кампанию, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время выступления на образовательном форуме «Территория смыслов».

— Мы ощущаем нарастание нервного напряжения. И, несмотря на то что наши оппоненты за рубежом не проявляются, затаились… работа там идет очень серьезная, чтобы сорвать и дискредитировать большую федеральную кампанию [2024 года], и я думаю, что и этой кампании достанется, — отметила она.

Панфилова подчеркнула, что ЦИК должна учитывать этот факт в условиях, когда «англосаксонский коллективно деградирующий Запад» «ведет против России необъявленную войну».

— А я думаю, что мы все более будем находить и понимание, и поддержку среди тех стран, которые тоже настрадались от этого, — считает Памфилова.

По словам главы ЦИК, главная цель ведомства — повышение доверия к выборам и обеспечение легитимности и достоверности.

— Постоянно навязывалось, и у нас, и за рубежом это тиражировалось, что выборы у нас всегда недемократичны, несвободны, обязательно нарисуют результат, сфальсифицируют. Это вбивалось в голову, для того чтобы мы постоянно оправдывались, — сказала она.

— Очень большие деньги выделялись на Западе для того, чтобы каждую соринку держать, наши выборы под колпаком как элемент, рычаг влияния. Для того чтобы можно было проводить своих политиков, которые тоже находятся у них как у кукловодов под влиянием, — добавила глава ЦИК.

Напомним, в этом году единый день голосования (ЕДГ) назначен в России на 11 сентября. В этот день одновременно пройдут выборы различных уровней. Будут избраны 15 губернаторов (14 — на прямых выборах, еще один, в Адыгее, — голосованием в парламенте), 12 советов депутатов административных центров субъектов и выборы в органы местного самоуправления.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет применяться в восьми регионах — в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях, а также в Москве.

Что касается выборов президента, то в соответствии с избирательным законодательством РФ, следующие президентские выборы в России должны состоятся в воскресенье 17 марта 2024 года. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберёт абсолютное большинство голосов (более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании), то, согласно закону, повторное голосование по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей, состоится через 21 день.