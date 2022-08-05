Мексиканские повара приготовили самый длинный сэндвич в мире

Десятки поваров в Мехико побили рекорд, приготовив самый длинный сэндвич в мире. Как передаёт NTD, начинка блюда, которое мексиканцы называют «торта», состоит из разных ингредиентов, включая овощи, ветчину и морепродукты. В итоге получилась торта длиной 74 метра. На готовку ушло две минуты девять секунд, что тоже является рекордом.

В Мехико побили рекорд, приготовив самый длинный сэндвич в мире. Мексиканцы называют его «торта». Начинка состоит из разных ингредиентов, включая овощи, ветчину и морепродукты.

Сэндвич готовили десятки поваров — каждый по собственному рецепту. В итоге получилась торта длиной 74 метра. На готовку ушло две минуты девять секунд. Это тоже рекорд.

ГОСТЬЯ ЯРМАРКИ: Торта — наше всё! Это любовь и возможность побыть вместе. Дома, когда собирается вся семья, мы готовим сэндвичи и кладём в них любимые ингредиенты.

Гастрономическая ярмарка также даёт возможность поварам рекламировать свой бизнес и увеличивать прибыль.

РОЗА ВЕНТУРА, повар: С каждым годом ярмарка всё лучше. Это помогает моим работникам и мне компенсировать расходы и покрывать потребности нашего бизнеса. Из-за пандемии наше заведение закрылось. Надеемся, что теперь всё восстановится.

Ярмарка, посвящённая сэндвичам, проходит в Мехико уже 17 лет. Обычно её посещают более 300 тысяч гостей.

Дата выхода в эфир 04 августа 2022 года.