 

Мексиканские повара приготовили самый длинный сэндвич в мире

05.08.2022, 9:05, Разное
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Десятки поваров в Мехико побили рекорд, приготовив самый длинный сэндвич в мире. Как передаёт NTD, начинка блюда, которое мексиканцы называют «торта», состоит из разных ингредиентов, включая овощи, ветчину и морепродукты. В итоге получилась торта длиной 74 метра. На готовку ушло две минуты девять секунд, что тоже является рекордом.

В Мехико побили рекорд, приготовив самый длинный сэндвич в мире. Мексиканцы называют его «торта». Начинка состоит из разных ингредиентов, включая овощи, ветчину и морепродукты.

Сэндвич готовили десятки поваров — каждый по собственному рецепту. В итоге получилась торта длиной 74 метра. На готовку ушло две минуты девять секунд. Это тоже рекорд.

ГОСТЬЯ ЯРМАРКИ: Торта — наше всё! Это любовь и возможность побыть вместе. Дома, когда собирается вся семья, мы готовим сэндвичи и кладём в них любимые ингредиенты.
Гастрономическая ярмарка также даёт возможность поварам рекламировать свой бизнес и увеличивать прибыль.

РОЗА ВЕНТУРА, повар: С каждым годом ярмарка всё лучше. Это помогает моим работникам и мне компенсировать расходы и покрывать потребности нашего бизнеса. Из-за пандемии наше заведение закрылось. Надеемся, что теперь всё восстановится.

Ярмарка, посвящённая сэндвичам, проходит в Мехико уже 17 лет. Обычно её посещают более 300 тысяч гостей.

Дата выхода в эфир 04 августа 2022 года.


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