Во Всероссийском фестивале фольклора и ремесел, расположенном под Воронежем, примут участие около 700 человек

Во Всероссийском фестивале фольклора и ремесел “Россия песенная, РФ мастеровая” примут участие более 500 музыкантов и 150 мастеров народных промыслов из российских регионов, Донецкой и Луганской народных республик.

Он откроется в Воронежской области в пятницу. По словам Веры Галюк (заведующей отделом фольклора и ремесел Воронежского областного центра ремесел и кино), фестиваль соберет около 7 000 человек. Это будет самый большой фестиваль

В нем примут участие 50 исполнителей: 37 будут представлять Воронеж, а еще 11 – другие регионы, такие как Саратов и Ростов.

Галюк заявил, что будет около 500 участников и 150 мастеров народных ремесел. Бобровский Дом ремесел возрождает роспись по дереву, кузнечное дело и войлоковаляние. Борисоглебский, мастер резьбы по дереву, также известен бисероплетением. В Нижневицке есть специалисты по бисероплетению.

Острогожский Дом ремесел славится изготовлением традиционных кукол и глиняных игрушек. Хохольский – мастер ковроткачества. По словам г-жи Галюк, на фестиваль “Россия песенная, РФ ремесленная” приедет много гостей. Фестиваль привлекает множество людей и пользуется огромной популярностью. Он расположен в аутентичном ландшафтном парке, где есть такие привлекательные для туристов объекты, как традиционные избы и мельница. С 1992 года в Воробьевском районе Воронежской области проводится Всероссийский фестиваль “Россия песенная, РФ мастеровая”. Он проводится только один раз в два года. Он состоит из двух частей.

В одной части проходит концерт под названием “Песни России”, а в другой – ярмарки, мастер-классы и выставки под названием “Россия мастеровая”. Он пройдет на 150 гектарах открытой земли в Ломовском природном ландшафтном парке, недалеко от границ Волгоградской и Воронежской областей в 2022 году.