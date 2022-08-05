 

Во Всероссийском фестивале фольклора и ремесел, расположенном под Воронежем, примут участие около 700 человек

05.08.2022, 8:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Во Всероссийском фестивале фольклора и ремесел “Россия песенная, РФ мастеровая” примут участие более 500 музыкантов и 150 мастеров народных промыслов из российских регионов, Донецкой и Луганской народных республик.
Он откроется в Воронежской области в пятницу. По словам Веры Галюк (заведующей отделом фольклора и ремесел Воронежского областного центра ремесел и кино), фестиваль соберет около 7 000 человек. Это будет самый большой фестиваль

В нем примут участие 50 исполнителей: 37 будут представлять Воронеж, а еще 11 – другие регионы, такие как Саратов и Ростов.

Галюк заявил, что будет около 500 участников и 150 мастеров народных ремесел. Бобровский Дом ремесел возрождает роспись по дереву, кузнечное дело и войлоковаляние. Борисоглебский, мастер резьбы по дереву, также известен бисероплетением. В Нижневицке есть специалисты по бисероплетению.

Острогожский Дом ремесел славится изготовлением традиционных кукол и глиняных игрушек. Хохольский – мастер ковроткачества. По словам г-жи Галюк, на фестиваль “Россия песенная, РФ ремесленная” приедет много гостей. Фестиваль привлекает множество людей и пользуется огромной популярностью. Он расположен в аутентичном ландшафтном парке, где есть такие привлекательные для туристов объекты, как традиционные избы и мельница. С 1992 года в Воробьевском районе Воронежской области проводится Всероссийский фестиваль “Россия песенная, РФ мастеровая”. Он проводится только один раз в два года. Он состоит из двух частей.

В одной части проходит концерт под названием “Песни России”, а в другой – ярмарки, мастер-классы и выставки под названием “Россия мастеровая”. Он пройдет на 150 гектарах открытой земли в Ломовском природном ландшафтном парке, недалеко от границ Волгоградской и Воронежской областей в 2022 году.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02.22 / Федосеева-Шукшина корит себя за скандал во время последней встречи с Куравлевым

27.12.21 / Мнение: Арбенина. Дополнение 2021

31.05.21 / Мария Бутина не сможет избираться в Госдуму из-за судимости

10.08.21 / Российские интернет-тролли нацелились на Линой Ашрам, израильскую гимнастку, завоевавшую золотую медаль

09.02.22 / Жена звезды “Великолепного века” Халита Эргенча трогательно поздравила старшего сына с днем рождения

02.06.21 / Воротнички – тренд сезона 2021: какие фасоны в моде, с чем их лучше сочетать

01.06.21 / После финала “Холостяка”: Анастасия Решетова прокомментировала личную жизнь

18.03.22 / Обстрелы городов, трупы на улицах, потоки беженцев – последствия войны в Украине

27.01.22 / Американский комик высмеял призывающего не паниковать Зеленского

07.06.22 / Русофобская политика больно бьёт по американскому образованию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика