 

Поселок в ЯНАО охвачен огнем от лесных пожаров

05.08.2022, 8:55, Разное
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В Надымском районе произошел лесной пожар всего в нескольких километрах от Лонгъюгана. Инцидент транслировался на телеграм-канале “ЯМАЛМЕДИА”.
Огонь вспыхнул ночью на площади более 100 га. Телеграм-канал сообщил, что в настоящее время специалисты Салехарда и Ноябрьска пытаются локализовать пожар.

Они также работают над проведением траления. Телеграм-канал также сообщил, что в округе действует 11 природных пожаров общей площадью около 208 га. Пять из них локализованы.


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