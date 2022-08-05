Поселок в ЯНАО охвачен огнем от лесных пожаров

В Надымском районе произошел лесной пожар всего в нескольких километрах от Лонгъюгана. Инцидент транслировался на телеграм-канале “ЯМАЛМЕДИА”.

Огонь вспыхнул ночью на площади более 100 га. Телеграм-канал сообщил, что в настоящее время специалисты Салехарда и Ноябрьска пытаются локализовать пожар.

Они также работают над проведением траления. Телеграм-канал также сообщил, что в округе действует 11 природных пожаров общей площадью около 208 га. Пять из них локализованы.