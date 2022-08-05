За первые шесть месяцев 2022 года социальная логистика Хайнаня выросла на 6,2%

В первой половине 2022 года общий объем социальной логистики на южнокитайском острове Хайнань составил 498,08 млрд юаней (74,3 млрд), что на 6,2% больше, чем в предыдущем году.

Такие данные приводит газета “Хайнань жибао” со ссылкой на провинциальный комитет по развитию и реформам. В январе-июне спрос на перевозку сельскохозяйственной продукции вырос на 22,26%, а импортной продукции – на 47,12%. Общая сумма, потраченная на социальную логистику в первом полугодии, составила 59,4 трлн юаней ($8,8 млрд), что на 13,04% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Доходы от современной логистики выросли на 16,03% до 61,72 млрд юаней (9,2 млрд). В частности, доходы в сфере транспортной логистики, складского хозяйства и почты выросли на 5,36% по сравнению с предыдущим годом, до 34,66 млрд юаней (5,1 млрд долларов). Это на 22,43% больше, чем в 2020 году. За последние два года рост составил в среднем 13,97%.