 

В Великобритании призвали Запад отказаться от поддержки Украины и Тайваня

05.08.2022, 8:45, Новости дня
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Своими заявлениями о безусловной поддержке Украины и Тайваня любыми средствами Запад идет на риск полномасштабного конфликта с Россией и Китаем, написал в статье для The Guardian обозреватель Саймон Дженкинс.

Так, в отношении Тайваня тот же Вашингтон заявляется о поддержке принципа «одного Китая», но не отказывается от соглашений о военной помощи Тайбэю. Схожая ситуация, по версии Дженкинса, наблюдается и с Киевом, которому на Западе твердят о необходимости «поражения России», игнорируя факт того, что усиление поддержки Украины ведет к более жесткой реакции Москвы, передает РИА «Новости».

Также Дженкинс напомнил, что западное вмешательство в дела других государств в последние годы больше походило на имперские войны, приведшие к бессмысленной гибели тысяч людей по всему миру.

«Запад должен быть готов отступить», – заключил автор статьи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине. По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем».

В то же время читатели New York Post подвергли критике Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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