Эфиопия анонсировала возобновление прямого авиасообщения с Россией

Эфиопия с 23 августа возобновляет прямое авиасообщение с Россией, планируется до трех рейсов в неделю, выполнять их будут Ethiopian Airlines, сообщил посол страны Алемайеху Тегену.

«С 23 августа возобновляется авиасообщение, будет три рейса в неделю», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Он уточнил, что прямое авиасообщение между Москвой и столицей Эфиопии Аддис-Абебой прерывалось из-за пандемии. По его словам, возобновление прямого авиасообщения спровоцирует всплеск интереса со стороны российских туристов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Эфиопии Демеке Меконненом заявил, что российская сторона подтвердила готовность реализовывать совместные планы с эфиопскими партнерами в сфере военно-технического сотрудничества.

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