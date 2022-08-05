 

Мнение: Об изнанке «элиты» Америки… Э-э-э, Нэнси Пелоси, ты что творишь?

05.08.2022, 8:05, Разное
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Ещё одно шокирующее фото приходится прятать под кат, чтобы не травмировать самые нежные чувства самой нежной части аудитории Альманаха.

А пока надо сказать вот что. Политологи ещё гадают, насколько разрушительными окажутся в перспективе последствия визита «спикервумен» Палаты представителей Конгресса США, демократки Нэнси Пелоси на Тайвань. А в том, что они будут именно «разрушительными», похоже уже мало кто сомневаются. Особенно за пределами Америки. Недаром вот в Южной Корее, сильно союзной #США, весьма холодно встретили «персону номер три» в Вашингтоне после её вояжа на Тайвань.

И это лишь «первая ласточка». Но речь о другом.

На ресурсе Reddit.com опубликовали вот это фото.

Утверждается, что это Нэнси Пелоси с дочерьми на пляже.

И это высвечивает ту самую «неприглядную изнанку». К спикеру особых претензий нет: для своего возраста выглядит ОК. И даже политес соблюдает, стараясь быть неузнанной.

Но дочек так зачем было раскармливать?

Или это общее свойство всех «элит» — жрать в три горла и детям впихивать?

PS А на ресурсе меж тем откровенно глумятся, сравнивая «верхний» и «нижний» мозг г-жи спикера. Как думаете, какой победил?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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