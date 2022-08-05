«Они решили, что мы и сами справимся» – эксперт NASA заявил, что человечество избежало уничтожения инопланетянами

Агрессивная инопланетная раса, которая могла со дня на день уничтожить Землю, отказалась от подобных планов и сменила курс своего космического флота – об этом заявил эксперт NASA по контактам с внеземными цивилизациями Джеймс Боум.

По его словам, власти США тайно вели переговоры и пытались отсрочить нападение, но теперь в этом нет никакой необходимости.

В интервью Space Observer 62-летний специалист поздравил человечество с тем, что оно избежало самой большой опасности со времён Холодной войны. Инопланетяне якобы хотели «очистить галактику от паразитарного вида, которым они считают людей».

– Даже при отсутствии любых успехов в переговорах, в конечном результате нас спасла рациональность наших недругов из космоса… Они проанализировали происходящее на Земле и решили, что человечество само себя уничтожит в ближайшее время с огромной долей вероятности, после чего курс был изменён. Никто не хочет тратить ресурсы на то, что и так должно произойти. Они решили, что могут на нас положиться, что мы сами справимся, – сказал он.

На замечание о том, не звучат ли подобные реплики слишком фантастично, Боум напомнил, что власти США не так давно признали существование НЛО и даже рассекретили некоторые кадры, однако это не вызывало ожидаемого фурора.

– Сейчас люди слишком увлечены своими гаджетами, чтобы интересоваться происходящим над головой, – считает он.

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